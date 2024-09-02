Yunanistan, 11 Çocuk Dahil 26 Kaçak Göçmeni Ölüme Terk Etti - Son Dakika
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Yunanistan, 11 Çocuk Dahil 26 Kaçak Göçmeni Ölüme Terk Etti

Yunanistan, 11 Çocuk Dahil 26 Kaçak Göçmeni Ölüme Terk Etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 26 kaçak göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi. Motoru sökülmüş lastik bot içindeki göçmenler dalgalar arasında mahsur kaldı, ancak Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

02.09.2024 19:59
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Yunan unsurları çocukların da aralarında bulunduğu kaçak göçmenleri ölüme terk etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 11'i çocuk 26 kaçak göçmen, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, motoru sökülmüş, lastik bot içindeki kaçak göçmenlerin dalgalar arasında denizin ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Motoru sökülmüş lastik bot içinde aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları 'KB-111' ve 'KB-4510' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 11'i çocuk toplam 26 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde motoru sökülmüş, lastik bot içindeki kaçak göçmenlerin dalgalar arasında denizin ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan, 11 Çocuk Dahil 26 Kaçak Göçmeni Ölüme Terk Etti - Son Dakika

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