Yunan unsurlarının çarparak hasar verdiği balıkçı teknesi Kuzu Limanına çekildi - Son Dakika
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Yunan unsurlarının çarparak hasar verdiği balıkçı teknesi Kuzu Limanına çekildi

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Çanakkale'de uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verilen Türk balıkçı teknesi, 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na çekildi. Teknede hasar oluşan balıkçı İlker Özdemir ve oğlu Efe Özdemir, yaralanmaları nedeniyle tedavi altına alındı.

11.07.2024 16:20
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Yunan unsurlarının çarparak hasar verdiği balıkçı teknesi Kuzu Limanına çekildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verilen Türk balıkçı teknesi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na çekildi.

Gökçeada ilçesinde "Kızıl Elma" adlı 12 metrelik teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına açılan balıkçı İlker Özdemir'in teknesi Uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verildi. Çarpma sonucu teknede hasar oluştu. Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 bot olay yerine sevk edildi. Teknenin su almaya başlaması üzerine Özdemir ve oğlu, suyu tahliye etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması sonucu yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tekneyi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na çekildi. Limanda hazır bekleyen ambulansla İlker Özdemir ve oğlu Efe Özdemir tedbir amaçlı Gökçeada Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunan unsurlarının çarparak hasar verdiği balıkçı teknesi Kuzu Limanına çekildi - Son Dakika

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