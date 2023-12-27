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Yunanistan'da eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yunanistan'da eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Kalamata kentinde Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldı.

Yunanistan\'da eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti
27.12.2023 - 17:16,
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Yunanistan'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Kalamata kentinde hava kuvvetlerine ait çift motorlu eğitim uçağı hava üssü yakınlarında düştü. Kırsal alana düşen T-2 Buckeye tipi askeri uçağın pilotunun kazadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladığı belirtildi. Olay yerine sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin pilotu bulmak için operasyon başlattığı öğrenildi. Yunanistan Hava Kuvvetleri, 40 yaşındaki Pilot Binbaşı Epaminondas Kostas'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ATİNA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'da eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti - Son Dakika


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