Yunanistan'da F-4 uçağı gösteri sırasında düştü, Atina Uçuş Haftası askıya alındı
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen gösteride iki kişilik F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, organizatörler bölgeyi tahliye etmeye başladı ve etkinlik askıya alındı; mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor.
Yunanistan'da F-4 Phantom savaş uçağı, hava gösterisi sırasında düştü. Mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor.
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi, kazaya sahne oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait iki kişilik F-4 Phantom savaş uçağı, gösteri sırasında düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye ve yere çakıldı. Hava gösterisinin kazadan sadece birkaç dakika önce başladığı belirtildi. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı. Atina Uçuş Haftası askıya alındı. Mürettebatın akıbeti ise henüz bilinmiyor.
Atina Uçuş Haftası'nın Yunan ve yabancı askeri uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca Tanagra Hava Üssünde düzenlenmesi planlanıyordu.
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