Yunanistan'da hava gösterisi sırasında F-4 uçağı düştü, 2 pilot şehit oldu - Son Dakika
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Yunanistan'da hava gösterisi sırasında F-4 uçağı düştü, 2 pilot şehit oldu

Yunanistan\'da hava gösterisi sırasında F-4 uçağı düştü, 2 pilot şehit oldu
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Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası sırasında F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti. Uçak pistten yaklaşık 2 kilometre uzakta yere çakıldı, çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Etkinlik askıya alındı.

Yunanistan'da hava gösterisi sırasında düşen F-4 Phantom savaş uçağındaki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan yetkililer, ülkenin Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi sırasında düşen F-4 Phantom tipi savaş uçağındaki mürettebatın akıbetine ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirirken, kazanın uçak pistinden yaklaşık 2 kilometre uzakta meydana geldiğini kaydetti. Yerel kaynaklar, kaza sonrasında çıkan yangına 11 yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile müdahale edildiğini ve alevlerin yakındaki ormanlık bölgeye yayılmasının engellendiğini aktardı.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları kaza karşısında şok olduklarını belirterek, "Hepimiz hayrete düştük, uçak havalanalı üç dakikadan fazla olmamıştı" dedi.

Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye başlamış ve yere çakılmıştı. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başlarken, Atina Uçuş Haftası askıya alınmıştı. Söz konusu etkinliğin Yunan ve yabancı askeri uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca Tanagra Hava Üssünde düzenlenmesi planlanıyordu.

Kaynak: İHA

Yunanistan, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Pilot, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'da hava gösterisi sırasında F-4 uçağı düştü, 2 pilot şehit oldu - Son Dakika

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