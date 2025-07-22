Yunanistan'da Orman Yangınları: 2 Gözaltı ve Tahliyeler - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları: 2 Gözaltı ve Tahliyeler

22.07.2025 23:43
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Yunanistan'da sıcak hava dalgası nedeniyle Atina yakınlarında çıkan orman yangınları, birçok köyün tahliye edilmesine yol açtı. Yangının çıkış sebebi olarak iki kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'da başkent Atina yakınları dahil birçok noktada orman yangınları çıktı. Corinthia bölgesinde çıkan ve hızla büyüyen orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Aspropyrgos'taki yangına müdahale eden helikopter ise denize düştü.

Yunanistan'da sıcak hava dalgasının etkisiyle başkent Atina yakınları dahil birçok noktada orman yangını çıktı. Corinthia bölgesindeki dağlık Feneos kasabası yakınlarında ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın nedeniyle birçok köy ve kasaba tahliye edildi. Acil durum yetkilileri, Kastania köyüne tahliye çağrısında bulunarak, köy sakinlerinin Stymfalia köyüne yönelmesi gerektiğini belirtti. Alevler hızla yayılmaya devam ederken, yakındaki Lavka, Karteri ve Drosopigi köylerine de yetkililer tarafından tahliye çağrıları yapıldı. Yerel saatle 19.59'da ise Kionia, Stymfalia ve Matsiza köyleri için tahliye çağrıları yapılarak, halkın Psari köyüne yönelmesi istendi.

Sikyonion Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangının Mosia ve Kastania köyleri arasındaki dağlık bölgede yoğunlaştığı belirtildi. Açıklamada, 185 itfaiye eri ile 6 özel yangın söndürme ekibinin, 5 itfaiye aracının, 15 uçak, 11 helikopter, insansız hava aracı (İHA) gözlem ekiplerinin, belediyeye bağlı su tankerleri ile kazı araçlarının ve onlarca sivil savunma gönüllüsünün yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi. Hava operasyonlarının ise havanın kararması ile durdurulduğu kaydedildi.

Yetkililer halktan yangınla mücadele için yardım istedi

Kastania'da çok sayıda ev yıkılırken, yetkililer günün erken saatlerinde en az 70 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı. Durumun kötüleşmesi üzerine Sikyonion Belediye Başkanı Spyros Stamatopoulos acil yardım çağrısında bulunarak, "Feneos köylerinin sakinleri, kalan evleri kurtarmak için su tankları, püskürtücüler gibi mevcut teçhizatlar ile Kastania'ya gelsinler. Talimatlar İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı tarafından verilecektir" dedi.

Bir sivil savunma kurumu ise alevlerin Psari, Asprokambos ve Skoteini köylerine doğru yayılmasını önlemek için Lavka, Karteri ve Drosopigi kavşağı arasındaki bölgede yangın bariyerleri oluşturulmasına yardımcı olmaları için traktör ve saban sahibi yerel çiftçilere çağrıda bulundu.

Yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Yetkililer, yangını çıkardığı düşünülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Görgü tanıkları, şüphelilerin yangının başladığı bölgede metal yapılar inşa etmek için taşlama makinesi ve kaynak malzemeleri kullandıklarını ifade etti. Polis, şüphelilerin ormanlık alanda ihmal sonucu yangın çıkarmakla suçlandığını ve yaklaşık 12'şer bin euro idari para cezası kesildiğini aktardı.

Hayvanların serbest bırakılması çağrısı

Sikyonion Belediyesi, bölge sakinlerini alevlerin tehdit ettiği bölgelerde bağlı ya da kapalı alanlarda tutulan hayvanları serbest bırakmaya çağırarak, aksi takdirde hayvanların yangında telef olabileceği uyarısında bulundu. Yangınların gece rüzgarın hızının azalması ile kontrol altına alınması bekleniyor.

Başkent Atina yakınlarında da yangın çıktı

Balkanlar'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Atina yakınlarındaki Philothei Tepesi'nde de erken saatlerde yangın çıktı. 24 itfaiyeci ve 8 itfaiye aracının müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden bir helikopter düştü

Trikala, Karditsa ve Aspropyrgos kentleri yakınlarında da orman yangını çıktı. Aspropyrgos'taki yangın söndürme çalışmaları sırasında bir helikopter mekanik arıza nedeniyle denize düştü ancak pilotlar kazadan yara almadan kurtuldu.

Yunanistan'da termometreler 40 derecenin üzerinde gösterirken, yetkililer halkı herhangi bir açık hava organizasyonundan kaçınmaya çağırdı. Ülke genelinde yarın için orman yangını riski nedeniyle sarı alarm verilirken, Yunanistan'ın batısındaki bazı bölgelerde de turuncu alarm verildi. İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı, dikkatli olunması ve güvenlik düzenlemelerine uyulması gerektiğini vurguladı.

Çok sayıda Balkan ülkesi yangınlarla mücadele ediyor

Balkanlar genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bugün Arnavutluk, Hırvatistan, Bulgaristan, Makedonya ve Sırbistan'da birçok farklı bölgede yangın ihbarları yapıldığı ve alevlerle mücadelenin sürdürüldüğü belirtilmişti. - ATİNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'da Orman Yangınları: 2 Gözaltı ve Tahliyeler - Son Dakika

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