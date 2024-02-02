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Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 29 Düzensiz Göçmen - Son Dakika
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Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 29 Düzensiz Göçmen

Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 29 Düzensiz Göçmen

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

02.02.2024 20:49
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 29 Düzensiz Göçmen - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 29 Düzensiz Göçmen - Son Dakika
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