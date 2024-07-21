Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildiler - Son Dakika
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Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildiler

Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildiler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salları içine bindirilen 13 çocuk ve 29 düzensiz göçmen, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarılan göçmenler, açık denizde sürüklenen can salı içerisinde bulunuyor.

21.07.2024 20:23
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içine bindirilen 13 çocuk ve 29 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil güvenlik güçleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 2 can salı içerisindeki toplam 29 düzensiz göçmen beraberinde 13 çocuk kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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