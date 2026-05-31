Yunnan'da Madende Çökme: 5 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunnan'da Madende Çökme: 5 Ölü

31.05.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunnan'da yasa dışı madende meydana gelen çökme sonucu 5 madenci hayatını kaybetti, 1 yaralı var.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende meydana gelen çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende çökme meydana geldi. Qujing şehrine bağlı Huize bölgesinde bugün yerel saatle 04.30 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 6 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Madencilerden 5'i, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken, tedavisi süren diğer madencinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, göçüğün nedenine ilişkin soruşturma başlattı. - YUNNAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunnan'da Madende Çökme: 5 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:29
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 16:41:24. #7.12#
SON DAKİKA: Yunnan'da Madende Çökme: 5 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.