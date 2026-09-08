Yunus Timleri Beyşehir'de polis uygulamalarında görev almaya başladı - Son Dakika
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Yunus Timleri Beyşehir'de polis uygulamalarında görev almaya başladı

Yunus Timleri Beyşehir\'de polis uygulamalarında görev almaya başladı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletli polis ekipleri olan Yunus Timleri, ilçe merkezindeki asayiş uygulamalarına katılmaya başladı. Ekipler, cadde ve sokaklarda hızlı hareket ederek şüpheli kontrolü ve ihbarlara müdahalede diğer polis birimlerine destek sağlıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir süredir görev yapan Şahin Timlerinin ardından, motosikletli polis ekipleri olarak bilinen Yunus Timleri de ilçe merkezinde görev yapmaya başladı.

Yunus Timleri, Beyşehir ilçe merkezinde gerçekleştirilen polis uygulamalarına katılarak ekiplerle birlikte sahada görev alıyor. Motosikletli ekiplerin özellikle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda daha hızlı hareket edebilmesi, uygulama noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi ve asayiş çalışmalarına destek vermesi hedefleniyor. Kent merkezindeki uygulamalarda diğer polis ekipleriyle koordineli şekilde görev yapan Yunus Timleri, şüpheli durumların kontrolü, genel asayiş uygulamaları ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara destek veriyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarda Yunus Timlerinin de görev alması, polis ekiplerinin olaylara ve ihbarlara daha hızlı müdahale edebilmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Beyşehir, Asayiş, Polis, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunus Timleri Beyşehir'de polis uygulamalarında görev almaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunus Timleri Beyşehir'de polis uygulamalarında görev almaya başladı - Son Dakika
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