Yunus Timleri Beyşehir\'de polis uygulamalarında görev almaya başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir süredir görev yapan Şahin Timlerinin ardından, motosikletli polis ekipleri olarak bilinen Yunus Timleri de ilçe merkezinde görev yapmaya başladı.

Yunus Timleri, Beyşehir ilçe merkezinde gerçekleştirilen polis uygulamalarına katılarak ekiplerle birlikte sahada görev alıyor. Motosikletli ekiplerin özellikle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda daha hızlı hareket edebilmesi, uygulama noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi ve asayiş çalışmalarına destek vermesi hedefleniyor. Kent merkezindeki uygulamalarda diğer polis ekipleriyle koordineli şekilde görev yapan Yunus Timleri, şüpheli durumların kontrolü, genel asayiş uygulamaları ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara destek veriyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarda Yunus Timlerinin de görev alması, polis ekiplerinin olaylara ve ihbarlara daha hızlı müdahale edebilmesine katkı sağlıyor.