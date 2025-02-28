Yunusemre Belediyesi\'nden Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri

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Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenli, sağlıklı ve adil fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için fırın, kasap, manav ve marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Periyodik olarak sürdürülen denetim çalışmalarına Ramazan öncesinde hız veren Yunusemre Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle ekmek ve unlu mamul satışı yapan işletmelere yönelik titiz kontroller gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında ekmek ve pidelerin gramaj kontrolleri yapıldı, un depolama alanları incelendi ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin kılık kıyafet uygunluğu ile hijyen şartlarına uyumu denetlendi. Marketlerde ise halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin son kullanma tarihleri denetlenirken, stok alanlarının düzeni de kontrol edildi. Fiyat etiketi denetimleri çerçevesinde ürün raf fiyatları ile kasa fiyatlarının birebir örtüşmesi sağlanarak, olabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. - MANİSA