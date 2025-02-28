Yüreğir Belediyesi Ekmek Üretimi Yapan Fırınları Denetliyor

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Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayı öncesi denetimleri artıran ekipler son olarak, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla ekmek üretimi yapan fırınları mercek altına aldı.

Standartlara aykırı durumlarla karşılaşılmaması için detaylı bir çalışma yürüten ekipler, fırın yetkililerine gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, fırın ve pastanelerde kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uygunluğu, çalışanların sağlık şartlarını ve üretim alanlarının standartlara uygunluğunu detaylı bir şekilde inceledi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetlerini dile getirerek, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere yasal işlem uygulanacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda durumu Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmelerinin önemine dikkat çekildi.

Yüreğir Belediyesi, halk sağlığını koruma adına yürüttüğü bu çalışmalarla ilçenin genelinde kalite standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Yetkililer, denetimlerin yalnızca fırınlarla sınırlı kalmayıp diğer gıda işletmelerini de kapsayacağını ifade etti. - ADANA