Yüreğir Belediyesi Ekmek Üretimi Yapan Fırınları Denetliyor - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Ekmek Üretimi Yapan Fırınları Denetliyor

Yüreğir Belediyesi Ekmek Üretimi Yapan Fırınları Denetliyor

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan öncesinde ekmek üretim yapan fırınları denetleyerek gıda güvenliği sağlıyor. Ekipler, hijyen kuralları ve malzeme standartlarını incelerken, mevzuata aykırı durumu olan işletmelere yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

28.02.2025 09:37  Güncelleme: 09:39
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Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayı öncesi denetimleri artıran ekipler son olarak, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla ekmek üretimi yapan fırınları mercek altına aldı.

Standartlara aykırı durumlarla karşılaşılmaması için detaylı bir çalışma yürüten ekipler, fırın yetkililerine gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, fırın ve pastanelerde kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uygunluğu, çalışanların sağlık şartlarını ve üretim alanlarının standartlara uygunluğunu detaylı bir şekilde inceledi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetlerini dile getirerek, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere yasal işlem uygulanacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda durumu Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmelerinin önemine dikkat çekildi.

Yüreğir Belediyesi, halk sağlığını koruma adına yürüttüğü bu çalışmalarla ilçenin genelinde kalite standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Yetkililer, denetimlerin yalnızca fırınlarla sınırlı kalmayıp diğer gıda işletmelerini de kapsayacağını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Belediye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüreğir Belediyesi Ekmek Üretimi Yapan Fırınları Denetliyor - Son Dakika

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