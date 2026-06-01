Yusufeli\'nde Horoz Dövüşü Operasyonu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde horoz dövüştürerek bahis oynattığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda 42 dövüş horozu ele geçirilirken, 39 kişiye toplam 508 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Yusufeli ilçesinde horoz dövüşü yaptırılarak yasa dışı bahis oynandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 42 adet dövüş horozu, 18 adet demir kafes, 31 adet dövüş horozu kafesi, 1 adet dövüş ringi, 1 adet horoz tartı aparatı, 2 adet yivsiz tüfek, 1 adet bahis defteri ile bahisten elde edildiği değerlendirilen 39 bin 70 lira ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 39 şahıs hakkında toplam 508 bin 248 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 42 adet dövüş horozu ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ARTVİN