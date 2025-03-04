10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yüz tanıma sistemiyle yakalandı

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Adana'da yağma suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polislere "Kimliğim yok" dedi ancak yüz tanıma sistemi sayesinde yakayı ele verdi.

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde yaptığı uygulamada şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

YÜZ TANIMA SİSTEMİNDEN KURTULAMADI

Şahıs, polislere kimliğinin olmadığını beyan etti. Bunun üzere Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheliyi muhafaza altına alarak emniyete götürdü.

Burada yüz tanıma sistemi kullanılarak şüphelinin yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün aranan Süleyman Abül (38) olduğu tespit edildi.