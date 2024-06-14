Yüzlerce kişiyi evinden eden yangın böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yüzlerce kişiyi evinden eden yangın böyle görüntülendi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yaklaşık 10 saattir devam eden ve yüzlerce kişiyi evinden eden orman yangını havadan görüntülendi.

14.06.2024 22:14
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Yüzlerce kişiyi evinden eden yangın böyle görüntülendi

DENİZLİ - Denizli'nin Babadağ ilçesinde yaklaşık 10 saattir devam eden ve yüzlerce kişiyi evinden eden orman yangını havadan görüntülendi.

Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çok noktada orman yangını çıktı. Orman yangının ihbarı sonucu çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede şiddetli rüzgar bulunması nedeniyle yangın kısa sürede etkisini arttırarak Kelleci ve Mollaahmet mahallelerini de etkilemeye başladı.

Yangın bölgesine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra arama ve kurtarma ekipleri de sevk edildi. havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin cansiperane mücadelesi sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü yangın dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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