Yüzüstü Motosikletle Tehlikeli Yolculuk

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün yüzüstü yatarak motosiklet kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Safranbolu- Bartın kara yolunun Kirkille mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün yüzüstü yattığı motosikletle tehlikeli yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüde motosiklet kullanıcısının hem kendini görüntüleyenleri hem de trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden tehlikeli şekilde ilerlediği yer alıyor. Görüntülerin sosyal medya üzerinde yayılması üzerine polis ekipleri motosikletliyi tespit etmek için çalışma başlattı. - KARABÜK