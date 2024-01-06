Zabıta aracıyla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Zabıta aracıyla çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Zabıta memuru Mücahit K. yönetimindeki 16 Y 0715 plakalı Zabıta aracı dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen sürücü Talha A. yönetimindeki 16 KDF 86 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Emir İshak K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı gençler ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.