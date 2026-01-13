Yaşlı kadının pazarda kaybettiği cüzdanı bulup evinde teslim ettiler

Antalya'da Teomanpaşa Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yapan 75 yaşındaki yaşlı kadının kaybettiği cüzdan, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bulunarak sahibine evinde teslim edildi.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Fatma Gürocak'ın kaybolan cüzdanını bulup kendisine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. İçerisinde nüfus cüzdanı, otobüs kartı ve bir miktar para bulunan cüzdan, Teomanpaşa Mahallesi cuma pazarında görevli zabıta ekipleri tarafından bulunarak muhafaza altına alındı. Zabıta ekipleri, önce cüzdanın pazar esnafına ait olup olmadığını belirlemek amacıyla esnafla tek tek görüştü. Pazarcı esnafı arasında cüzdan sahibinin bulunmaması üzerine, alışverişe gelen bir semt sakinine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Cüzdanın yakın çevrede oturan bir vatandaşa ait olabileceği düşünülerek Teomanpaşa Mahallesi muhtarıyla irtibata geçildi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir'in desteğiyle Fatma Gürocak'ın oturduğu adres tespit edildi. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Teomanpaşa Mahallesi'nde 2220 Sokak'ta oturan Fatma teyzenin kapısını çaldı. Ekipler, "Fatma teyzem, kaybettiğin cüzdanını getirdik" diyerek içerisinde nüfus cüzdanı, otobüs kartı ve bir miktar para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. Yaşlı kadın da zabıta görevlilerine sarılarak, "Sağ olun evlatlarım, Allah sizden razı olsun" dedi.

Fatma Gürocak, alışveriş için pazara gittiğini, bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark ettiğini söyledi. - ANTALYA