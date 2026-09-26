Zabıta Müdürü hakkındaki taciz iddiası Karadeniz Ereğli\'de savcılığa taşındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde CHP'li belediyede görev yapan kadın personel ile Zabıta Müdürü H.A. arasında yaşandığı öne sürülen olay adli makamlara taşındı. Tarafların karşılıklı olarak şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.A., Zabıta Müdürü H.A.'nın kendisine cinsel içerikli sözler söylediği iddiasıyla savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. İddiaların ardından Zabıta Müdürü H.A.'nın da Ş.A.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Tarafların karşılıklı şikayetleri üzerine konu savcılığa taşınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.