Zabıtadan hayat kurtaran müdahale

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve bilinçli müdahalesi olabilecek bir facianın önüne geçti. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin duyarlı davranışı vatandaşların takdirini topladı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazayı gören Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler, bir yandan yaralının durumunu kontrol altına alırken diğer yandan çevrede güvenlik önlemleri alarak olabilecek ikinci bir kazanın önüne geçti.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans gelene kadar yaralının yanında bekleyen zabıta ekipleri, sağlık personeline de destek verdi. İlk müdahalenin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, zabıta ekiplerinin her zaman vatandaşın can güvenliği için görev başında olduğunu belirterek, "Turgutlu Zabıtası olarak vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak adına gerekli özeni, dikkati ve hassasiyeti gösteriyoruz. Bu tür olaylarda hızlı ve bilinçli hareket etmek hayati önem taşıyor. Ekiplerimizi göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA