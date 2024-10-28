Zafer Partili Mehmet Pamuk'a silahlı saldırı - Son Dakika
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Zafer Partili Mehmet Pamuk'a silahlı saldırı

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Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk silahlı saldırıya uğradı. Gaziantep'te otelinin önünde kurşunların hedefi olan Pamuk hastaneye kaldırılırken Zafer Partisi'nden bir heyet saldırı sonrasında şehre hareket etti.

28.10.2024 11:43
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Zafer Partisi'nin tanınan simalarından biri olan Gaziantep kurucu il başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk silahlı saldırıya uğradı. Gaziantep'te otelinin önünde silahla ayaklarından vurulan Pamuk, hastaneye kaldırıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ DUYURDU

Ümit Özdağ olayı şu ifadelerle duyurdu; "Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı, milletvekili adayı Mehmet Pamuk Ankara'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde 2 gün süren siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep'te otelinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

"SALDIRILAR PARTİMİZİ YILDIRAMAZ"

Sevgili Mehmet Kardeşime ve bütün Zafer Partililere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırılar Zafer Partisi'ni yıldıramaz."

Zafer Partili Mehmet Pamuk'a silahlı saldırı
Zafer Partili Mehmet Pamuk\'a silahlı saldırı

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Son Dakika 3.Sayfa Zafer Partili Mehmet Pamuk'a silahlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • B BAYRAKTAR:
    İşin içinde silah ve mafya varsa insanın aklına tek bir parti geliyor… 27 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Ülkeyi Teksas a çevirdiler 24 1 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Şu zafer partili ümit özdağ dan medet uzmanlara hayret ediyorum memlekette başka adam mı yok, zamanı gelince onunda ne olduğunu anlayacaklar ama nafile... 5 8 Yanıtla
  • Ankara null:
    bahceli sever bu isleri 8 5 Yanıtla
  • Kemsl:
    tarla davasıdır başka ne olacak 3 6 Yanıtla
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