Zafer Partisi'nin tanınan simalarından biri olan Gaziantep kurucu il başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Pamuk silahlı saldırıya uğradı. Gaziantep'te otelinin önünde silahla ayaklarından vurulan Pamuk, hastaneye kaldırıldı.
Ümit Özdağ olayı şu ifadelerle duyurdu; "Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı, milletvekili adayı Mehmet Pamuk Ankara'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde 2 gün süren siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep'te otelinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.
Sevgili Mehmet Kardeşime ve bütün Zafer Partililere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırılar Zafer Partisi'ni yıldıramaz."
Son Dakika › 3.Sayfa › Zafer Partili Mehmet Pamuk'a silahlı saldırı - Son Dakika
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