Zafer Partisi İl Başkanı Serbest Bırakıldı

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, bugün öğle saatlerinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeye çağırılmış, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti. Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
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