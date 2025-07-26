Zahidan'daki saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Zahidan'daki saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Zahidan\'daki saldırıda ölü sayısı 6\'ya yükseldi
26.07.2025 15:54
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İran'da Adalet Sarayı'na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki Adalet Sarayı'na düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralı sayısı 22'ye yükseldi. Üç saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

İRAN'DA ADLİYEYE SALDIRI: 6 ÖLÜ, 22 YARALI

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentindeki Adalet Sarayı'na gerçekleştirilen bombalı ve silahlı saldırının bilançosu artıyor. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 22'ye yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin bir çocuk, 60 yaşında bir kadın, Adalet Sarayı'nda görevli 3 asker ve kolluk kuvveti olduğu belirtilirken, 6'ncı kişinin kimliğini ise açıklanmadı.

3 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sistan ve Belucistan Emniyet Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ali Rıza Deliri, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaş kılığına giren bir terör timi, Zahidan'daki Sistan ve Beluçistan Adalet Sarayı'na girmeye çalıştı. O sırada görevli polis memurunun dikkati sayesinde saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi. Ancak bu kişinin binaya el bombası atması sonucu aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu bazı kişiler hayatını kaybetti" dedi. Deliri, çatışmanın devamında kaçmaya çalışan iki saldırganın Adalet Sarayı'na yakın bir sokakta güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin de öldürüldüğünü ifade etti.

"BELUCİSTAN ARTIK ONLAR İÇİN GÜVENLİ BİR YER OLMAYACAK"

Saldırıyı üstlenen ve İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşu'l-Adl tarafından yapılan açıklamada, "Bütün hakimleri ve yargı çalışanlarını uyarıyoruz ki Belucistan artık onlar için güvenli bir yer olmayacak ve ölüm, intikam alana kadar korkunç gölgeler gibi onları takip edecek" ifadeleri kullanıldı.

Sistan ve Belucistan eyaleti, güvenlik güçleri ile daha fazla hak ve özerklik için savaştıklarını belirten militanlar ve ayrılıkçılar da dahil olmak üzere silahlı gruplar arasında sık sık çatışmalara sahne oluyor. Tahran yönetimi, bazı grupları yabancı güçlerle bağlantılı olmak ve sınır ötesi kaçakçılık ve isyanlara karışmakla suçluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zahidan'daki saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

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