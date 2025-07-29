Zaporijya'da Cezaevine Hava Saldırısı: 17 Ölü - Son Dakika
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Zaporijya'da Cezaevine Hava Saldırısı: 17 Ölü

Zaporijya\'da Cezaevine Hava Saldırısı: 17 Ölü
29.07.2025 12:44
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Rus ordusu, Zaporijya'daki cezaevine düzenlediği saldırıda 17 kişiyi öldürdü, 42 kişi yaralandı.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki bir cezaevine gerçekleştirdiği hava saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Bilenke Cezaevini hedef aldı. Ukrayna Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cezaevine 4 bombanın isabet ettiği, saldırı sonucu 17 hükümlünün hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ağır yaralıların hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Bombardıman sonucunda cezaevi yerleşkesindeki binalarda hasar meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, "Bu saldırı, Rus silahlı kuvvetlerinin uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Cezaevleri de dahil olmak üzere sivil altyapının bombalanması savaş suçu olarak kabul edilmektedir" denildi.

Zaporijya, Rusya'nın 2022'den bu yana Ukrayna'dan tek taraflı olarak ilhak ettiği 4 bölgeden biri. Ancak bölge, büyük ölçüde Ukrayna'nın kontrolü altında. - ZAPORİJYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, zaporijya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cezaevi, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zaporijya'da Cezaevine Hava Saldırısı: 17 Ölü - Son Dakika

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