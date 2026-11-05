Zaporijya Komyshuvakha'da yardım dağıtılan okula saldırıda can kaybı 42'ye ulaştı

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi, enkaz altında 33 kişinin daha kaldığı tahmin ediliyor.

Rus ordusunun 2 Kasım Pazartesi günü Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından arama çalışmaları devam ederken, can kaybı arttı. Ukrayna Ulusa Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği ifade edildi. Enkaz altında 33 kişinin daha olabileceği, arama çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Ne olmuştu

Rus ordusu 2 Kasım'daKomyshuvakha'ya en az 9 hava saldırısı düzenlemiş, ilk olarak FAB-500 güdümlü hava bombaları, ardından da FAB-3000 bombaları kullanmıştı. Bombalar doğrudan insani yardım dağıtımı için kullanılan bir okula isabet etmişti. Saldırıda hayatını kaybedenler için Zaporijya bölgesinde 3, 4 ve 5 Kasım günleri yas günü ilan edilmişti.