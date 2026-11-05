Zaporijya Komyshuvakha'da yardım dağıtılan okula saldırıda can kaybı 42'ye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zaporijya Komyshuvakha'da yardım dağıtılan okula saldırıda can kaybı 42'ye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlenen hava saldırısında ölen sayısı 42'ye yükseldi. Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı enkaz altında 33 kişinin daha olabileceğini bildirdi.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi, enkaz altında 33 kişinin daha kaldığı tahmin ediliyor.

Rus ordusunun 2 Kasım Pazartesi günü Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından arama çalışmaları devam ederken, can kaybı arttı. Ukrayna Ulusa Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği ifade edildi. Enkaz altında 33 kişinin daha olabileceği, arama çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Ne olmuştu

Rus ordusu 2 Kasım'daKomyshuvakha'ya en az 9 hava saldırısı düzenlemiş, ilk olarak FAB-500 güdümlü hava bombaları, ardından da FAB-3000 bombaları kullanmıştı. Bombalar doğrudan insani yardım dağıtımı için kullanılan bir okula isabet etmişti. Saldırıda hayatını kaybedenler için Zaporijya bölgesinde 3, 4 ve 5 Kasım günleri yas günü ilan edilmişti.

Kaynak: İHA
Zaporijya3. SayfaPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:59:04. #7.13#
SON DAKİKA: Zaporijya Komyshuvakha'da yardım dağıtılan okula saldırıda can kaybı 42'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android