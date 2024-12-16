Zehirlenerek Hayatını Kaybeden Anne ve 3 Çocuğu Yan Yana Defnedildi

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Yürek burkan görüntü: Zehirlenerek ölen anne ve 3 evladı yan yana defnedildi

Zehirlenerek ölen 3 evlada ve eşe en acı görev

HATAY - Hatay'da zehirlenerek ölen anne ve 3 çocuğu kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi de ailesiyle birlikte zehirlenen baba Emrah Kökçü ise evlatlarının cenazesinde güçlükle ayakta durdu.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Baba Emrah Kökçü ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Baba Kökçü'nün evlatlarının ve eşinin cenaze namazına katılmasını istemesi üzerine cenazeler defin için bekletilmişti. Anne ve evlatları için İskenderun ilçesi Çankaya Mezarlığı'nda cenaze namazı düzenlendi. Ayakta güçlükle duran baba Emrah Kökçü cenaze namazında metanetini korudu.

Cenaze namazına; İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe jandarma komutanı Musfata Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve 3 evladı yan yana defnedildi. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi de tutuklanmıştı.