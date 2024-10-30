Zehirli Aslan Balığı Amatör Balıkçıyı Hastanelik Etti - Son Dakika
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Zehirli Aslan Balığı Amatör Balıkçıyı Hastanelik Etti

Ölü zannettiği aslan balığının dikeni parmağına batınca hastaneye kaldırıldı, acı deneyim yaşadı.

30.10.2024 21:45
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Ölü sandığı zehirli aslan balığı hastanelik etti

Zıpkınla avlanırken su içinde hareketsiz duran aslan balığını eliyle tuttu, dikeni batınca parmağı iki kat büyüdü

Hastanelik olan amatör balıkçının o anları su altı kamerasına yansıdı

Çağdaş Şaşmaz:

"Çok değişik bir acı hissetmeye başladım"

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz, zehirli aslan balığı avlarken, ölü sandığı balığın dikeni parmağına batması sonucu yaralandı. Parmağı neredeyse iki kat büyüyen Şaşmaz, "Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı. O sıra çok değişik bir acı hissetmeye başladım. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Gazipaşa'da amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı. Parmağı bir anda iki katı büyüklüğüne çıkan ve acı hisseden Şaşmaz, hemen karaya çıkarak soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Çok değişik bir acı hissetmeye başladım"

O anları anlatan Şaşmaz, "Suya girdikten yarım saat sonda taşlıklara vardım ve baktığı bütün taşlık yuvaların altında aslan balıkları vardı. Önce bir kaç keşif dalışı irilerin tespiti ve sonrasında ava başladım. 3 ya da 4 tane avlamıştım. En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş. Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı. O sıra çok değişik bir acı hissetmeye başladım. Eldivenimi çıkarıp parmağı sıkıp kan aktığını gördüm. Bir faydası olacağını düşünerek lastik doladım ve son hızla karaya döndüm. Hızlıca hastaneye gittik. Orada gerekli ilaçları serum ile verdiler. 1 -2 saat kadar çok şiddetli ağrılar ve acılar hissettim" dedi.

"Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum"

Ağrılarının hastaneden çıktıktan yarım saat sonra geçtiğini belirten Şaşmaz, "Parmağım değişik bir şekilde şişmeye başladı. 1 gün sonra şişlik iyice artınca tekrar hastaneye gittim ve müdahale edip şişliğin içindeki sıvıyı enjektör yardımı ile çektiler. Şuan herhangi bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir deneyim yaşamam. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Gazipaşa, Antalya, 3-sayfa, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zehirli Aslan Balığı Amatör Balıkçıyı Hastanelik Etti - Son Dakika

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