Zeydan Karalar İfade Verdi: 'Ülkeme Hizmet Etmem Engel Olmasın'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Sulh Ceza Mahkemesii'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Karalar, "Ülkeme hizmet etmem engellenmesin. Adana çok büyük bir yer ve depremde ciddi yaralar aldı. Yapacak çok işimiz var. Ülkeme hizmet etmek istiyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Karalar'ın Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Karalar savunmasında, "Soruşturma Adana'da olmalıydı, bugün benzer bir dosya sizlere gönderildi adli kontrol ile serbest bırakıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyım, deprem bölgesinin başkanıyım. Oraların yollarını, kanalizasyon ve su şebekesi işlerini yapmaya çalışıyoruz. Sayın savcı buraya sevk ederken aynı dosyadaki benzer mahiyetteki şahıslardan birisini adli kontrole sevk edip diğerini tutuklamaya sevk etmesi kabul edilebilir değil. Psikolojisi bozulmuş cezaevinden çıkmak için iftira atan birisinin beyanlarıyla burada tutuklamaya sevk edildim. Karartabileceğim bir delil yok ve ben şu an Seyhan'ın belediye başkanı değilim. Sağlığım tehlikeli, doktorum dikkat etmem gerektiğini söyledi. Ülkeme hizmet etmem engellenmesin. Adana çok büyük bir yer ve depremde ciddi yaralar aldı. Yapacak çok işimiz var. Ülkeme hizmet etmek istiyorum, üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. - İSTANBUL