Zeytin Hasadı Sırasında Düşen Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Zeytin Hasadı Sırasında Düşen Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Zeytin Hasadı Sırasında Düşen Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin ağacından düşen bir vatandaş, ekipler tarafından sedye ile ambulansa taşınarak hastanede tedavi altına alındı.

10.02.2025 11:06  Güncelleme: 11:08
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Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin ağacından düşerek ayağı kırılan vatandaş ekipler bulunduğu yerden alınıp sedye ile taşınarak ambulans görevlilerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, dağlık bölgede zeytin hasadı yapan bir kişi ağaca tırmandığı sırada dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD arama kurtarma, UMKE ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşa ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs sedye ile ambulansa taşındı. Germencik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytin Hasadı Sırasında Düşen Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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