Zeytin Hasadı Sırasında Düşen Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin ağacından düşerek ayağı kırılan vatandaş ekipler bulunduğu yerden alınıp sedye ile taşınarak ambulans görevlilerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, dağlık bölgede zeytin hasadı yapan bir kişi ağaca tırmandığı sırada dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD arama kurtarma, UMKE ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşa ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs sedye ile ambulansa taşındı. Germencik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN