Zeytin İşçilerini Taşıyan Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Zeytin İşçilerini Taşıyan Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Zeytin İşçilerini Taşıyan Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin toplamaya giden işçilerin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düşerek kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 4 kişi yaralandı.

21.01.2025 11:45  Güncelleme: 11:47
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zeytin toplamaya giden işçilerin olduğu araç uçuruma yuvarlanırken, kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İbrahim Aztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışan diğer 4 yaralıyı da Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytin İşçilerini Taşıyan Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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