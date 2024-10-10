Zeytinburnu'nda denize giren çocuk kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yüzmek için denize giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu. Kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay, saat 12.00 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 11 yaşında olduğu öğrenilen Omer A., yüzmek için denize girdi. Çocuk bir süre sonra denizde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 11 yaşındaki Omer A.,'yı kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zeytinburnu'nda 11 Yaşındaki Çocuk Kayboldu - Son Dakika
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