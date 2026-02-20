Zeytinburnu'nda 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytinburnu'nda 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zeytinburnu\'nda 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
20.02.2026 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda bir evde yapılan operasyonda 22.450 kg skunk uyuşturucu mata ele geçirildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 22 kilo 450 skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen Zeytinburnu'da bir ev polis takibine alındı.

Belirlenen adrese dün operasyon gerçekleştirildi. Hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleşen baskında bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 22 kilo kilo 450 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlı hakkında "(TCK 188) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Uyuşturucu, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
07:29
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
06:52
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
06:36
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
06:26
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
04:51
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 08:29:40. #7.11#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.