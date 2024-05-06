Zeytinburnu'nda araç refüje çıktı: Sürücü yaralandı

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Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, demir bariyerlere çarpıp refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KNU 78 plakalı aracın sürücüsü A.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç önce demir bariyerlere, daha sonra refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL