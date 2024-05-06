Zeytinburnu'nda araç refüje çıktı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda araç refüje çıktı: Sürücü yaralandı

Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, demir bariyerlere çarpıp refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

06.05.2024 23:06
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Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, demir bariyerlere çarpıp refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KNU 78 plakalı aracın sürücüsü A.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç önce demir bariyerlere, daha sonra refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda araç refüje çıktı: Sürücü yaralandı - Son Dakika

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