Zeytinburnu'nda çıkan yangında çalışanlar binayı terk etti, bir kişi ise evcil hayvanını alarak ayrıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda çıkan yangında çalışanlar binayı terk etti, bir kişi ise evcil hayvanını alarak ayrıldı

Zeytinburnu\'nda çıkan yangında çalışanlar binayı terk etti, bir kişi ise evcil hayvanını alarak ayrıldı

Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangında çalışanlar binayı terk ederken, bir kişi evcil hayvanı olan Gine domuzu cinsi hamsterini alarak binadan ayrıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

19.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde çıkan yangında içeride bulunanlar binayı terk etti. Çalışanlardan biri ise evcil hayvanı Gine domuzu cinsi hamsterini alıp binadan öyle ayrıldı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 12 katlı iş merkezinin 5'inci katındaki ilaç imalatı yapan bir iş yerinde ufak çaplı bir patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evcil hayvanını içeride bırakmadı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken çalışanlar ise binayı boşaltmaya başladı. İş merkezi çalışanlardan birisi ise evcil hayvanı Gine domuzu cinsi hamsterini alıp binadan çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

"Üst katlardan bir duman kokusu geldi"

Yangının çıktığı an binayı terk eden bir çalışan, "Biz ofiste çalışırken üst katlardan bir duman kokusu geldi. Sonrasında aşağı indik, itfaiye geldi. Yangından dolayı camlar patladı. Herhangi kimse yaralanmadı, biz merdivenden aşağı indik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda çıkan yangında çalışanlar binayı terk etti, bir kişi ise evcil hayvanını alarak ayrıldı - Son Dakika

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