Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde çıkan yangında içeride bulunanlar binayı terk etti. Çalışanlardan biri ise evcil hayvanı Gine domuzu cinsi hamsterini alıp binadan öyle ayrıldı.
Yangın saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 12 katlı iş merkezinin 5'inci katındaki ilaç imalatı yapan bir iş yerinde ufak çaplı bir patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Evcil hayvanını içeride bırakmadı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken çalışanlar ise binayı boşaltmaya başladı. İş merkezi çalışanlardan birisi ise evcil hayvanı Gine domuzu cinsi hamsterini alıp binadan çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
"Üst katlardan bir duman kokusu geldi"
Yangının çıktığı an binayı terk eden bir çalışan, "Biz ofiste çalışırken üst katlardan bir duman kokusu geldi. Sonrasında aşağı indik, itfaiye geldi. Yangından dolayı camlar patladı. Herhangi kimse yaralanmadı, biz merdivenden aşağı indik" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Zeytinburnu'nda çıkan yangında çalışanlar binayı terk etti, bir kişi ise evcil hayvanını alarak ayrıldı - Son Dakika
Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyeti ekipleri, firari D.T.'nin kaçışını tespit etti ve insan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T.'nin yardımıyla kaçış gerçekleşti. Polis, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı ve rüşvet paralarına el koydu. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa toplamda 27 bin 235 TL para cezası uygulanıp hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü, TEM Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü üzerinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edilen sürücü, çeşitli suçlamalarla toplamda 27 bin 235 TL para cezasına çarptırıldı.
Prenses Kate'in eşi Prens William ile yan yana yürürken gülümseyen bir videosu yayınlandı. Ancak çılgın komplo teorileri hala çevrimiçi platformlarda dolaşıyor. Bazıları videodaki kişinin vücut dublörü olduğunu iddia ederken, diğerleri yapay zeka kullanıldığını söylüyor. Kraliyet hayranları ise bu iddiaları kınamaktadır.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir Irak uyruklu kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çaldı. Çaldığı eşyaları valizlerle taşıyan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında, 274 adet sentetik ecza, 41 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 13,6 gram esrar, 6,26 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplamda 16 kişi yakalandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü sırtından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan direksiyon eğitmeni tutuklu Önder Lafçı hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sırasında Kırgöz'ün ailesi ile sanık ailesi arasında mahkeme salonunda başlayan gerginlik adliye önüne taşarken Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak, mahkeme çıkışında sanık yakınlarının üzerine yürüdü. Davanın ertelenmesi sonrası adliye önünde yaşanan gerginlikte polis ekipleri müdahale etti. Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz ise adaletin yerini bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobilinden indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Emre Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir diş kliniğinde eşini darbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın iş yerinde gerçekleştiği ve sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, ancak müştekinin direnmesi üzerine sanığın sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtildi. Tutuksuz sanığın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Tekirdağ'da tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen silah ve diğer delillerle birlikte 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma güçleri, Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi'ndeki bir evde düzenledikleri operasyonda 94 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?