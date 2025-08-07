Zeytinburnu'nda Emlak Ofisine Silahlı Saldırı

Zeytinburnu'nda bir emlak ofisi, motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla kurşunlandı. Şüphelilerin emlak ofisini kurşunladıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00'da Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 65.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosiklete binen kasklı 2 şüpheli, emlak ofisine silahla saldırdı. Emlak ofisini kurşunlayan şüpheliler olayın ardından hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin emlak ofisini kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin ofisin önüne gelip bir süre bekledikten kurşun sıktıkları görülüyor. Meydana gelen olayda ofiste maddi hasar oluşurken, bitişiğindeki mağazaya da bir kurşun isabet etti.

"Motosiklet üstündeki iki kişi ateş etti"

Olay anında silah seslerini duyan bir esnaf, "Sabah dükkanın önünü süpürüyordum. Motosiklet üstündeki iki kişi ateş etti, sonra gittiler. Anlık oldu, iki üç saniyede neyse bir ateş edildi. Bende o an içeri doğru hamle yaptım. Ne olur ne olmaz diye. Hangi tarafa gittiler hangi yöne bakmadım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL