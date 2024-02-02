Zeytinburnu\'nda hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zeytinburnu'nda hafif ticari araç ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 yaralı
Sinyal vermeyen sürücüler, kazalara sebep oluyor
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu Semiha Şakir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim S., yönetimindeki 34 HHY 893 plakalı hafif ticari araç, Ferhat Ç., idaresindeki 34 GSS 656 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsüne Emniyetli Hayatı Derneği Başkanı Zahrettin Çelik ilk yardımda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen motosiklet sürücüsüne daha sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenirken, gerçekleşen kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın sinyal vermeden dönüş yapmaya çalıştığı ve sonrasında motosikletli sürücüye çarptığı görülüyor.
Öte yandan son zamanlarda yaşanan kazaların birçoğunun ise sinyal vermeyen sürücülerden kaynaklandığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Zeyno Eracar ve Uğur Aslan'ın başrollerini paylaştığı Yargı dizisine Alican Yücesoy, Naşit Özcan ve Sermet Yeşil de dahil oldu.
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili şüpheli Erkan Baykut, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Baykut, savcılık ifadesinde Pişkin'i yanlışlıkla Afgan uyruklu Saboor Muradı zannederek yaralama amacıyla olay yerine gittiğini söyledi.
Avrupa Birliği ülkelerindeki çiftçiler, tarımsal desteğin azaltılması ve çevre düzenlemelerine karşı Belçika-Hollanda sınırını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir erkek, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra önce onu vurdu, ardından kendi kafasına ateş ederek hayatını kaybetti. Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Erkek, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kız arkadaşının ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zeytinburnu'nda hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?