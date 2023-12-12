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Zeytinburnu'nda makas atan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda makas atan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda E-5'te makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek hafif ticari araca çarptı ve takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücünün kaçtığı öne sürüldü. Olay nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Zeytinburnu\'nda makas atan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı
12.12.2023 - 13:54,  Güncelleme: 14:00
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Zeytinburnu'nda E-5'te makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince içinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araca çarparak takla attı. Hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, kazaya neden olan sürücünün kaçtığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza Zeytinburnu Cevizlibağ E-5 Yenibosna istikametinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Makas attığı iddia edilen 34 HHD 086 plakalı otomobilin sürücü, aracının kontrolünü kaybedince Fatih Şin hakimiyetindeki 34 BLC 276 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Otomobil ters dönerken, kazaya neden olan sürücüsünün ise kaçtığı öne sürüldü. Kazada hafif ticari araçta bulunan Fatih Şin, Tuğçe Yücel ve Asya Atılmış yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Ekipler bölgede önlem alırken, trafik ise kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda makas atan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda makas atan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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