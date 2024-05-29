Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: Şahıs Döner Fiyatını Pahalı Bulunca Tartıştı ve Ateş Açtı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: Şahıs Döner Fiyatını Pahalı Bulunca Tartıştı ve Ateş Açtı

Zeytinburnu'nda bir büfede yediği dönerin fiyatını pahalı bulan bir şahıs çalışanlarla tartıştıktan sonra silahla etrafa rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahsın silahla etrafa rastgele ateş açtıktan sonra kaçtığı o anlar kameraya yansıdı. Olay sonrası yaralanan olmazken, büfede maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

29.05.2024 14:08
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Zeytinburnu'nda bir büfede yediği dönerin fiyatını pahalı bulan bir şahıs çalışanlarla tartıştıktan sonra silahla etrafa rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahsın silahla etrafa rastgele ateş açtıktan sonra kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Emre B., büfede yediğin dönerin fiyatını pahalı bulunca iş yeri çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönünce Emre B., belindeki silahı çıkartarak etrafa rast gele ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Emre B.,'yi yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Polis kısa sürede kıskıvrak yakaladı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası Emre B.'nin yeri tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan Emre B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan ve kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan Emre B.,'nin silahla etrafa rastgele ateş açıktan sonra kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği büfede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: Şahıs Döner Fiyatını Pahalı Bulunca Tartıştı ve Ateş Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: Şahıs Döner Fiyatını Pahalı Bulunca Tartıştı ve Ateş Açtı - Son Dakika
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