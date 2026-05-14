Zeytinburnu\'nda Taksici Cinayeti: Müebbet Ceza Talebi

14.05.2026 14:07
Zeytinburnu'nda bir taksiciyi bıçaklayarak öldüren Serkan Barlık hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Zeytinburnu'nda bir taksiciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık hakkında müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde, 7 Aralık 2025 tarihinde taksi şoförü Erhan Çiftçi'nin (31), iş çıkışı sokakta yürüdüğü sırada husumeti bulunduğu öne sürülen Serkan Barlık (28) tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Serkan Barlık 'sanık', Erhan Çiftçi ise 'maktul' sıfatıyla yer aldı.

"Çiftçi'yle karşılaştım ve birden fazla kez bıçakladım"

Hazırlanan iddianamede, Bulut Yel isimli şahsın 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesi de yer aldı. Burak Yel beyanında, "Olay günü kavga sesi duyduğum için uyandım. Dışarı baktığımda mahalleden tanıdığım Serkan Barlık, yine mahalleden komşum olan Erhan Çiftçi'yi arka arkaya bıçakladığını gördüm. Barlık, olayın ardından mahalleden kaçtı" dedi.

Sanık Serkan Barlık da iddianamede yer verilen ifadesinde, "Erhan Çiftçi ve babasıyla aramızda husumet bulunuyordu. Baba ve oğul beni bir süre önce darp etti ancak şikayetçi olmadım. Olay günü ekmek almak için çıktım, Çiftçi'yle karşılaştım ve birden fazla kez bıçakladım" şeklinde konuştu.

Maktulün vücudunda 14 adet kesici delici alet yarasının bulunduğu aktarıldı

Olay sonrası toplanan delillere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, maktul Çiftçi ile sanık Barlık'ın sokakta karşılaştıkları, Barlık'ın Çiftçi'nin üzerine yürüdüğü, elini arkaya atarak bir cisim çıkardığı, bu sırada maktulün sanıktan kaçtığı, aralarında bir kovalamaca olduğu, maktulün yere düşmesi üzerine sanığın çıkardığı cismi maktule sapladığı, meydana gelen olayı sanığın tasarlamadığı ve sanığın eyleminin haksız olduğu vurgulandı.

Öte yandan, maktule yapılan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince hazırlanan raporda, maktulün vücudunda 14 adet kesici delici alet yarasının bulunduğu, her bir yaranın öldürücü nitelikte olduğu ve ölümün kesici delici alet yaralanmasından gelişen iç, dış kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Serkan Barlık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

