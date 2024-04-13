Zeytinburnu'nda Tehdit ve Hakaret Mesajlarıyla Mücadele Eden Kadına Elektronik Kelepçe Takıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Tehdit ve Hakaret Mesajlarıyla Mücadele Eden Kadına Elektronik Kelepçe Takıldı

Zeytinburnu\'nda Tehdit ve Hakaret Mesajlarıyla Mücadele Eden Kadına Elektronik Kelepçe Takıldı

Zeytinburnu'nda eşini yaralayan ve tehditlerine devam eden Ragıp Canan'a elektronik kelepçe takıldı. Ancak kelepçeyi kıran Canan, tehdit mesajları atmaya devam etti. Mağdur kadın, can güvenliği olmadığını belirterek yardım talep etti.

13.04.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Zeytinburnu'nda 2020 yılında 5 el ateş ederek eşinin yaraladığı Nurtaç Canan, bu kez de 4 yıldır boşanamadığı eşi Ragıp Canan'ın tehdit ve hakaret mesajlarının hedefi oldu. Cezaevinden tahliye edildikten sonra kadını mesaj yoluyla rahatsız eden Ragıp Canan'a elektronik kelepçe takıldı. Ancak kelepçeyi de kıran Ragıp Canan tehdit mesajları yağdırmaya devam etti. Korkudan dışarı çıkamadığını ifade eden Canan, "Şahıs kelepçeyi kırınca Ankara İzleme Merkezi'nden beni aradılar. 'Biz tekrar kelepçe takana kadar KADES'e basabilirsiniz ya da kadın sığınma evine geçebilirsiniz' diye söylendi. Daha sonra eve hapsoldum oldum. Hiçbir yere çıkamadım. Can güvenliğim de yok" dedi.

Nurtaç Canan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı 25 yıllık eşi Ragıp Canan'dan ayrılma kararı aldı. Nurtaç Canan, 4 Haziran 2020 günü kayınpederinin Zeytinburnu'ndaki evindeyken içeri Ragıp Canan kadını 5 el ateş ederek yaraladı. Kurşunların hedefi olan kadın uzun bir savaşın ardından hayata tutundu. Gözaltına alınan Ragıp Canan'a 'eşini kasten yaralama' suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Hastaneden taburcu olduktan sonra Nurtaç Canan ise boşanma davası açtı. Ragıp Canan boşanmayı kabul etmedi. 4 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlanmadı. Ayrıca eşini silahla yaralayan Ragıp Canan 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Ragıp Canan eşiyle barışmak istedi fakat Nurtaç Canan kabul etmeyince hakaret ve tehdit yoluna başvurdu. Nurtaç Canan'a korku dolu günler yaşatmaya devam eden Ragıp Canan'a, tehditleri nedeniyle elektronik kelepçe takıldı. Yaklaşık 5 gün önce ise Ragıp Canan'dan, Nurtaç Canan'a fotoğraflı bir mesaj geldi. Mesajı açan kadın, Ragıp Canan'ın kırdığı kelepçeyi gördü.

"200 metre yakınındayım"

Şüpheli attığı sesli tehdit mesajlarında, devletin, polisin ve savcının kendisine engel olamayacağını, kadının nerede olduğunu bildiğini, 200 metre yakınında olduğunu belirtti. Nurtaç Canan ise bir türlü boşanamadığı eşi Ragıp Canan'ın kelepçesinin yeniden takılmasını ve yaşadığı bu korku dolu günlerin bitmesini istiyor.

"'Biz kelepçe takana kadar KADES'e basabilirsiniz ya da kadın sığınma evine geçebilirsiniz'"

Yaşadığı korkuyu anlatan Nurtaç Canan, "2020 yılında beni 5 kurşunla yaraladı. Yargılama, adam öldürmeye teşebbüsle başladı. Daha sonra 8 sene 9 ay ceza aldı. Bunun da 3 yılını yattı, çıktı. Daha sonra kelepçe kararı verildi. Fakat kelepçesini kırdı. Ankara İzleme Merkezi'nden kırdıktan sonra beni aradılar. Şahıs kelepçeyi kırdı. 'Biz kelepçe takana kadar KADES'e basabilirsiniz ya da kadın sığınma evine geçebilirsiniz' diye söylendi. Daha sonra ben eve hapsoldum oldum. Hiçbir yere çıkamadım. Can güvenliğim de yok zaten" dedi.

"Tedirginim çünkü kelepçesiz bir şekilde geziyor"

Ragıp Canan'ın her yerden çıkabilecek tehlikede olduğunu söyleyen Nurtaç Canan, "Bu adamın hemen yargılanıp tekrar yeni baştan kelepçenin takılmasını talep ediyorum. Fotoğraf attı ve izleme merkezi hemen beni aradı. Saat sabah 1 buçuk gibi. Şahıs kelepçeyi çıkartmış. 'Güvende misiniz? Ekip yollayalım' dediler. Ben güvendeyim. Evdeyim dedim şu anda. O halde dedi 'KADES'e basabilirsiniz. Yeniden bir kelepçe gönderene kadar' diye söylediler. Şahıs her an, her yerden çıkabilecek nitelikte bir potansiyel tehlikedir. Benim can güvenliğim yoktur. Acilen buna kelepçe takılırsa ben yeniden rahat edeceğim. Fotoğrafı gördükten sonra sabah erken karakola gittim. Kelepçe gelene kadar dikkat etmemi söylediler. Tedirginim çünkü kelepçesiz bir şekilde geziyor" şeklinde konuştu.

"Sürekli tehdit altındayım"

Boşanma davasının sürdüğünü belirten Nurtaç Canan, "Bana 5 kurşun sıkan bir adamdan bahsediyoruz. Ayrıca boşanma davam hala sürüyor. İstinaf mahkemesinde hala bekliyor. Ben rica ediyorum, benim boşama hakimim bayandı. Ona özellikle söyledim. Hanımefendi dedim ben boşanmak istiyorum. Empati kurun. Sizin de kızınızın, kendinizin başına böyle bir şey gelse nasıl bir şey hissedersiniz? Ben hala boşanamadım. ve bu boşanma süreci dört yıldır devam ediyor. Çok korkuyorum. Arabama gidemiyorum, dışarı çıkamıyorum, bayramda eve hapsoldum diyebilirim. Çünkü biz azılı bir gangsterden bahsediyoruz. Sürekli ses kayıtları atıyor. Sürekli ses mesajları geliyor. Sürekli tehdit altındayım. Her telefonunu engelliyorum. Başkalarının aracılığıyla bana mesaj atıp başka numaralardan mesaj atıp o numarayı da engelliyor. Sabit hatlardan çok arama geliyor bana. Sürekli tehdit altındayım. Sürekli ses kayıtları atıyor. Sürekli korkmam gerektiğini, her an ölebileceğim yönünde mesajlar atıyor. Bunun gibi yüzlerce mesaj var. Bu da kırdığı kelepçe" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3.Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Tehdit ve Hakaret Mesajlarıyla Mücadele Eden Kadına Elektronik Kelepçe Takıldı - Son Dakika

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