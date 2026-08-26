Zeytinburnu'nda Trafo Yangını - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Trafo Yangını

Zeytinburnu\'nda Trafo Yangını
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E-5 kara yolu üzerindeki trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde E-5 kara yolu üzerinde bulunan trafoda yangın çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi E-5 kara yolu üzerinde bulunan bir trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki bir trafo aşırı hava sıcaklığından ötürü yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri trafoya dışarıdan müdahale olmadığını tespit etti. Yangın sonucunda trafo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İstanbul, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda Trafo Yangını - Son Dakika

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