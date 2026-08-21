Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Zeytinburnu\'nda Uyuşturucu Operasyonu
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Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 83 kg uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Zeytinburnu'nda Narkotik ekipleri tarafından bir araca operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir kişi yakalanırken yapılan aramada araçtan 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 20 Ağustos tarihinde Zeytinburnu ilçesinde bir araca yönelik düzenlenen operasyonda kamyonetten 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahsın "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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