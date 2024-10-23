Zeytinburnu\'nda Yangın Sürekliği

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangını, aradan geçen 13 saatin ardından söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin depo kısmında çıkmıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarının yaklaşık 13 saatin ardından devam ettiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye devam ederken polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL