Zihinsel engelli genci böyle darp etti - Son Dakika
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Zihinsel engelli genci böyle darp etti

Ümraniye'de yüzde elli zihinsel engelli genci darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kavga çıktığının belirlenmesi üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede, M.Y. isimli zihinsel engelli gencin M.M.K. tarafından darp edildiği tespit edildi. M.M.K. isimli şüpheli şahıs tutuklandı ve ceza infaz kurumuna gönderildi.

08.03.2024 18:50
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Zihinsel engelli genci böyle darp etti

Ümraniye'de engelli genci darp eden şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Ümraniye'de yüzde elli zihinsel engelli genci darp eden şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 5 Mart tarihinde saat 18.50 sıralarında Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesinde kavga çıktığının belirlenmesi üzerine olay yerine gitti.

Yürütülen saha çalışmalarında; çevrede bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı şekilde inceledi. İnceme sonucunda yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Y. isimli yaşı küçük şahsı, M.M.K. isimli şahsın darp ettiği tespit edildi.

Tutuklandı

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan M.M.K. isimli şüpheli şahıs 8 Mart 2024 tarihi saat 03.20 sıralarında İnkılap Mahallesinde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Ümraniye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zihinsel engelli genci böyle darp etti - Son Dakika

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