Zile'de etkili olan yağmur nedeniyle galericiler sitesi göle döndü

Tokat'ın Zile ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle galericiler sitesi su altında kaldı.
Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle sokaklar nehre dönerken, galericiler sitesi sular altında kaldı. İlçenin kanalizasyon sistemi çöktü. Galericiler sitesinde bulunan dükkanları su bastı. Vatandaşlar diz boyu biriken suda yürümekte güçlük çekti. - TOKAT
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