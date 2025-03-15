Zile\'de Tescilsiz Motosiklet Denetimleri

Tokat'ın Zile ilçesinde tescilsiz motosikletler otoparklara çekilirken kask ve abartılı egzoz denetimleri ise sürüyor.

Zile ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, tescilsiz ve plakasız motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, tescili yapılmayan motosikletler otoparklara çekildi. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtirken, kask kullanımı ve abartılı egzoz konusunda da sıkı kontrollerin devam edeceğini vurguladı. - TOKAT