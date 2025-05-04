Zimmet suçlusu Efeler'de yakalandı - Son Dakika
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Zimmet suçlusu Efeler'de yakalandı

Zimmet suçlusu Efeler\'de yakalandı

S.D., zimmet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla Aydın'da jandarma tarafından yakalandı.

04.05.2025 10:32
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Aydın'ın Efeler ilçesinde zimmet suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Dalama Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapıllan çalışmalar sonucunda "Zimmet" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D. (50) isimli şüpheli şahıs Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan S.D., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zimmet suçlusu Efeler'de yakalandı - Son Dakika

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