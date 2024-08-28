Zincir marketten çekirdek alan gençler fare kafasıyla karşılaştı

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Saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı

Barajın taşması sonucu onlarca kişi can verdi, çok sayıda kayıp var

"Acaba paranormal vaka görür müyüz diye gitmiştik"

Zincir marketlerden birinden çekirdek alan gençler paketin içinden çıkanı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Sosyal medyada yayınladıkları bir video ile tepkilerini gösteren gençler; bir de üzerinde "Lezzet Ödülü" yazıyor diyerek duruma tepki gösterdiler.

"BAKALIM FARENİN DEVAMI DA VAR MI"

Paketi açınca ölmüş bir fare kafası ile karşı karşıya kalan gençler neye uğradıklarını şaşırdı. Durumu bir video ile kayda alan gençler; " Iyyy bakalım farenin devamı da var mı diye" tepki gösterdiler.