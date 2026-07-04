Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, Uzun Araç Kuyrukları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, Uzun Araç Kuyrukları

Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, Uzun Araç Kuyrukları
04.07.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ-İstanbul yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, trafik aksadı.

Tekirdağ- İstanbul kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay yeri adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksarken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin araçları kaldırma ve yolu yeniden ulaşıma açma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, Uzun Araç Kuyrukları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu Diyarbakır'da 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu
CHP’li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 1. tur sonuçlandı Efsane isim Recep Kara’dan veda 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda
Enner Valencia’dan milli takıma veda Enner Valencia'dan milli takıma veda
Beşiktaş’tan Sertaç Şanlı’ya veda: Fenerbahçe’ye geri dönüyor Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda: Fenerbahçe'ye geri dönüyor

18:21
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120’den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
17:48
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor
16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
15:31
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 19:09:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, Uzun Araç Kuyrukları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.