Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, Uzun Araç Kuyrukları

Tekirdağ- İstanbul kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay yeri adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksarken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin araçları kaldırma ve yolu yeniden ulaşıma açma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ