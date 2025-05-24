Zincirleme Kaza: 5 Yaralı, Hava Yastıkları Açılmadı

Zincirleme kazada otomobil kağıt gibi ezildi: 5 yaralı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazada Hyundai marka otomobil kağıt gibi ezilirken, hava yastıklarının açılmaması dikkat çekti.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Derince geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RC 135 plakalı Audi marka, 34 MK 9038 plakalı Hyundai marka ve 34 RB 4040 plakalı Seat marka 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, 34 RB 4040 plakalı otomobilde 4, 34 MK 9038 plakalı araçta ise 1 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, Hyundai aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada kağıt gibi ezilen Hyundai marka otomobilin hava yastıklarının açılmaması ise dikkat çekti.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.